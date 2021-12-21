Пекин поддержал предложения РФ по гарантиям безопасности

Предложения РФ НАТО и США по гарантиям безопасности способствуют повышению взаимного доверия между государствами и снижают риск конфликтов, заявили в МИД Китая.

«Что касается обнародованного МИД РФ проекта предложений о гарантиях безопасности для США и НАТО и влияния предложений на глобальную стратегическую стабильность, Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы МИД КНР.

В китайском ведомстве подчеркнули, что Пекин всегда выступал за то, чтобы страны на основе взаимного уважения надлежащим образом решали разногласия путем консультаций.

Кроме того, в МИД Китая призвали НАТО отказаться от идеологических предрассудков.

«Будучи крупнейшим военным альянсом в мире, НАТО должен отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, прикладывать больше усилий, способствующих поддержанию международной и региональной безопасности и стабильности», – заявили в ведомстве.

Ранее МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).