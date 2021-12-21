 

«Кровавая Мэри» отпраздновала вековой юбилей

21.12.2021, 6:58, Новости дня
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Во французской столице в баре «Гарри» отпраздновали столетие знаменитого коктейля «Кровавая Мэри». Как передаёт Euronews, с 1921 года рецепт напитка остаётся неизменным: водка, томатный сок, несколько щепоток соли, перца и капелек табаско. Коктейль настолько тесно связан с заведением, что именно сюда ради «Кровавой Мэри» заглядывают туристы.

В парижском баре «Гарри» празднуют столетие легендарного коктейля. Как считается, именно здесь французский бармен Фернан Петио изобрёл «Кровавую Мэри». Рецепт был опубликован в книге «Азбука коктейлей Гарри» в 1921 году. С тех пор он остаётся неизменным. Бармен Данте Аньели может готовить его с закрытыми глазами.

ДАНТЕ АНЬЕЛЛИ, бармен: Это классический напиток. Его делают прямо в стакане. Водка, томатный сок. Несколько щепоток соли и перца, и капелек табаско. Немного вустерширского соуса и чуть-чуть лимонного сока.

Франц-Артур МакЭлхон, нынешний владелец бара и правнук его основателя Гарри МакЭлхона знает множество историй, связанных с происхождением названия коктейля. По одной из легенд, напиток был приготовлен для танцовщицы по имени Мэри, которую очень любил Петио.

ФРАНЦ-АРТУР МАКЭЛХОН, владелец Harry’s bar: В своё время девушка работала в Чикаго, в местечке под названием «Ведро крови». Есть и история о Хемингуэе. Якобы это было незадолго до его женитьбы. Писатель встречался с девушкой по имени Мэри, и не хотел, чтобы от него пахло алкоголем. Он попросил бармена смешать водку с густым соком. Добавили томатный. Пока Хемингуэй пил напиток, он всё время повторял «чёртова Мэри». Ну, а ещё в Англии была королева, которую прозвали «Кровавой Мэри».

Напиток настолько тесно связан с баром Гарри, что именно сюда ради «Кровавой Мэри» заглядывают туристы. Ежегодно здесь заказывают порядка 12 тысяч порций знаменитого коктейля.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2021 года.

 



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