 

Глава Еврокомиссии – цены на электричество растут, и это нормально

21.12.2021, 6:58, Новости дня
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Нынешний рост цен на электричество обоснован удорожанием углеводородов, которые Европа импортирует, объясняет глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей статье для Ouest-France. По её словам, это даже подталкивает европейцев к переходу на чистые и возобновляемые источники энергии, цена на которые более стабильна.


Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала колонку в газету Ouest-France, в которой она объяснила стратегию Европейского союза по вопросу энергетики. Она отметила, что Еврокомиссия понимает беспокойство европейцев, которые из-за роста цен на электричество не знают, как платить за отопление этой зимой.

Однако, по её словам, «зелёный» пакт призван не только остановить потепление климата, но и сократить в будущем зависимость Европы от углеводородов, из-за которой сейчас и выросли цены. Сейчас Европа импортирует 97% нефти, 44% угля и 90% газа, 40% которого идёт из России. По её словам, такая ситуация ставит европейцев в опасное положение, им нужно развивать собственные источники возобновляемой энергии. Поэтому они хотят к 2030 году 40% всей энергии получать из возобновляемых источников, которые бы не вредили климату. При этом цены на такие энергоресурсы остаются довольно стабильными и в некоторых случаях даже снижаются.

В среднесрочной перспективе этот пакт должен стать для Европы гарантией против колебания цен и нарушения принципов конкуренции среди европейских предприятий. Поэтому она считает контрпродуктивной нынешнюю борьбу некоторых сил за менее амбициозные меры по борьбе с изменением климата. По её словам, наоборот, нужно сейчас использовать механизмы рыночной экономии.

Она ратует за европейскую систему квот по выбросу углекислого газа. «Загрязнение должно иметь свою цену», — пишет глава Еврокомиссии, поясняя, что уже 15 лет те, кто загрязняет атмосферу и приводит к разрушительным метеоявлениям, должны покупать право на такое загрязнение, которое и называется квотой. Их число с каждым годом становится всё меньше, что соответствует целям по защите климата.

А рост цен на квоты подталкивает компании к тому, чтобы становиться эффективнее и стремиться к более чистому производству. И, по словам чиновницы, успех уже заметен: с 2005 года те секторы, которые принимают участие в обмене квотами, уже сократили свои выбросы на 43%, а ВВП рос всё это время. То есть заботу о климате и экономический рост вполне реально совмещать.

Доход от квот государства ЕС направляют на развитие чистой энергетики и инновации в этой сфере. «Используется такой принцип: у вас есть выбор. Если вы продолжаете загрязнение, то вы должны достать кошелёк. И, наоборот, те, кто инвестирует в новые подходы и чистые технологии, с течением времени будут иметь конкурентные преимущества. Благодаря этому обмен квотами на выбросы становится отличным рыночным инструментом», — пишет Урсула фон дер Ляйен.

ЕС поддерживает движение компаний и целых стран к чистой энергетике.  В частности, фонды, которые формируются из средств от поступающих квот, помогают более бедным государствам инвестировать в технологии и более современные энергосистемы. В частности, она упоминает Польшу, которая пользуется помощью таких фондов.

В совете глав государств и правительств ЕС на этой неделе много обсуждали, как квотами можно манипулировать. В частности, на эти манипуляции неоднократно жаловался премьер-министр Польши, но Еврокомиссия изучила вопрос и не нашла твёрдых доказательств, что были какие-то спекуляции. По её выводам, цены на электричество растут из-за экономического подъёма во всём мире, из-за которого и спрос на газ растёт. Об этом свидетельствует и рост цен на газ в Азии.

Чтобы помочь простым европейцам, ЕС также предложил создать новый социальный фонд размером €72,2 млрд, которые с 2026 года пойдут на помощь семьям, страдающим от роста цен на энергию. «Мы хотим, чтобы ни один европеец не остался за бортом в переходе к будущему, в котором будет забота о климате», — пишет Урсула фон дер Ляйен в своей статье для Ouest-France. 



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