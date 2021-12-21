Нитраты-убийцы: ученые вновь выявили связь ряда пищевых добавок с онкозаболеваниями



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Исследование French NutriNet-Santé исследователей Сорбонны было представлено на симпозиуме по раку груди, который проходил в Сан-Антонио, передает Medscape. Начиная с 2009 года специалисты наблюдали за состоянием здоровья и пищевыми привычками более 170 тысяч добровольцев.

Чтобы оценить связь между пищевыми добавками и повышенным риском развития рака, ученые проанализировали отчеты участников о ежедневном рационе и уровень потребления искусственных нитратов и нитритов, которые используются в переработанном мясе для увеличения срока хранения, а также подсластителей и трансжирных кислот.

За время наблюдений в когорте было зарегистрировано 3311 первичных случаев онкозаболеваний, из них 966 приходились на рак груди и порядка 400 случаев — на рак простаты. Ученые обнаружили тесную связь между раком груди и повышенным потреблением нитратов, а также — раком простаты и нитритов. При этом потребление нитратов и нитритов из природных источников, а не в виде искусственных добавок, не были связаны с риском онкозаболеваний.

«Хотя эти результаты нуждаются в подтверждении в других крупномасштабных перспективных исследованиях, они дают новое понимание в контексте дискуссий о возможном запрете нитритных добавок в пищевой промышленности», — сообщили авторы исследования.

Ученые также обнаружили повышенный риск заболеваемости раком груди и простаты с избыточным потреблением распространенных подсластителей — аспартам e951, ацесульфам-K e950 и сукралоза e955. Особенно заметной эта связь была у людей с ожирением. Эти вещества содержатся более чем в 10 тысячах пищевых продуктов и напитков, и поэтому органы здравоохранения во всем мире должны пересмотреть подход к оценке их безопасности, считают исследователи.

В ходе исследования специалисты также изучили связь риска развития онкозаболевания с употреблением трансжирных кислот — жиров с измененной химической формулой. Эти вещества широко используются в пищевой промышленности, лидером лидером по содержанию трансжиров и остается фастфуд, особенно гамбургеры, чизбургеры и другие популярные продукты. Ученые обнаружили, что избыточное потребление трансжирных кислот связано с повышенным риском развития онкозаболеваний, особенно — раком простаты.

«Эти результаты подтверждают, что одной из главных целей Всемирной организации здравоохранения должно быть исключение из пищевых продуктов промышленно производимых трансжирных кислот. Следует избегать употребления продуктов, содержащих частично гидрогенизированные масла», — считают исследователи.