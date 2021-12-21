СБУ: Порошенко поставлял уголь из Донбасса по требованию России

Бывший президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса, сообщил начальник управления главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолий Бунич.

«Указанное лицо подозревается в том, что на протяжении 2014–2015 годов, находясь на посту президента Украины, используя предоставленные ему полномочия, а также имеющиеся инструменты влияния на определенный руководителей органов центральной государственной власти, приняло незаконные меры по разрыву существующих торговых связей Украины на поставку крайне необходимого тогда угля из ЮАР. Одновременно с этим по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставки угля с неподконтрольных Украине территорий, чем поставил Украину в энергетическую зависимость от представителей РФ и указанных псевдореспублик», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, такие действия Порошенко являются помощью России, а также ДНР и ЛНР «в подрывной деятельности против Украины, что является одной из форм госизмены».

«После заключения указанных контрактов на поставки угля подозреваемым и другими участниками данного преступления осуществлено материальное способствование деятельности террористических организаций на сумму более 200 млн гривен (более 7 млн долларов по текущему курсу)», – добавил Бунич.

Следователь уточнил, что дело против Порошенко не является политически мотивированным.

Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии «Европейская солидарность» Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований Украины пытались на улице вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства проигнорировал следователей.

В октябре «Европейская солидарность» заявила, что утверждения о причастности Порошенко к «схемам поставки» угля из ДНР и ЛНР являются попыткой отвлечь внимание от офшорного скандала вокруг действующего главы государства Владимира Зеленского.

Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.