Синоптики рассказали о погоде в Москве

Во вторник в Москве ожидается до 18 градусов мороза, по области – до минус 21, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице синоптики прогнозируют от 16 до 18 градусов мороза, в ночь на среду температура опустится до 22 градусов ниже нуля, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

В Московской области температура будет колебаться от 16 до 21 градуса ниже нуля, ночью составит до минус 27 градусов.

Скорость северного ветра во вторник не превысит 11 м/с, ожидается небольшой снег и гололедица. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в регионе до 22.00 мск вторника.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей европейской части РФ после Нового года.