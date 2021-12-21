 

Глава Кузбасса попал в ДТП на служебном автомобиле

21.12.2021, 6:44, Новости дня
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в ДТП на трассе Кемерово – Новокузнецк на служебном автомобиле, глава региона ехал на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная», сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня в 09.00 (05.00 мск) на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты „Листвяжная“ в городе Прокопьевск. Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД и бригады скорой помощи. Устанавливаются обстоятельства происшествия, информация о числе пострадавших уточняется.



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