 

Браузер Edge становится все более навязчивым предложением

21.12.2021, 6:28, Новости дня
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Отказаться от использования браузера Edge становится все более сложной задачей для пользователей устройств на операционных системах Windows 11 и даже Windows 10. Как утверждают эксперты, компания Microsoft сделала максимум для того, чтобы превратить свой продукт в весьма навязчивое предложение.

По крайней мере, в одном из пакетов обновления ОС разработчик вмонтировал алгоритм, благодаря которому хотя бы несколько ссылок на Edge останутся, даже если пользователь основательно вычистит следы установки браузера на своем устройстве.

В то же время были закрыты некоторые «лазейки», позволявшие достаточно просто избавиться от Edge. Откровенно говоря, никто толком не понимает, зачем все это нужно самой Microsoft, разводят руками специалисты.



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