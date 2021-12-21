Почти половина домашних роутеров россиян инфицированы вирусами

По мнению экспертов, как минимум 45% домашних роутеров, принадлежащих жителям России, уже заражены различными вирусами. Дело в том, что большинство таких устройств продаются на рынке РФ с серьезными уязвимостями.

Таким образом, практически половина россиян могут в любой момент стать жертвами злоумышленников, поскольку их личные данные очень плохо защищены.

Проблема стала еще острее во время пандемии. Дело в том, что примерно три миллиона россиян перешли на удаленное сотрудничество со своими работодателями. Получается, что уязвимые домашние роутеры теперь угрожают и коммерческой сфере. Для того чтобы повысить защищенность, пользователям рекомендуют хотя бы придумать сложный пароль и менять его время от времени.