 

Почти половина домашних роутеров россиян инфицированы вирусами

21.12.2021, 6:28, Новости дня
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По мнению экспертов, как минимум 45% домашних роутеров, принадлежащих жителям России, уже заражены различными вирусами. Дело в том, что большинство таких устройств продаются на рынке РФ с серьезными уязвимостями.

Таким образом, практически половина россиян могут в любой момент стать жертвами злоумышленников, поскольку их личные данные очень плохо защищены.

Проблема стала еще острее во время пандемии. Дело в том, что примерно три миллиона россиян перешли на удаленное сотрудничество со своими работодателями. Получается, что уязвимые домашние роутеры теперь угрожают и коммерческой сфере. Для того чтобы повысить защищенность, пользователям рекомендуют хотя бы придумать сложный пароль и менять его время от времени.



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