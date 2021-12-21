Госдума готовит очередной законопроект о регулировании Интернета
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Российские законодатели хотят запретить различным интернет-ресурсам навязывать пользователям определенную точку зрения или предлагать рекламу товаров и услуг под видом рекомендаций.
Речь идет об агрегаторах новостей, социальных сетях, маркетплейсах и прочих онлайн-сервисах. Депутаты Госдумы решили навести здесь порядок.
Напомним, что в Интернете сейчас активно используются специальные алгоритмы или рекомендательные системы, которые на основе поведения пользователя делают вывод о том, что ему может быть интересно. Однако с такими алгоритмами несложно проводить манипуляции, предоставляя рекомендации, в которых заинтересованы третьи лица. Чаще всего речь идет о скрытой рекламе.
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