Госдума готовит очередной законопроект о регулировании Интернета

Российские законодатели хотят запретить различным интернет-ресурсам навязывать пользователям определенную точку зрения или предлагать рекламу товаров и услуг под видом рекомендаций.

Речь идет об агрегаторах новостей, социальных сетях, маркетплейсах и прочих онлайн-сервисах. Депутаты Госдумы решили навести здесь порядок.

Напомним, что в Интернете сейчас активно используются специальные алгоритмы или рекомендательные системы, которые на основе поведения пользователя делают вывод о том, что ему может быть интересно. Однако с такими алгоритмами несложно проводить манипуляции, предоставляя рекомендации, в которых заинтересованы третьи лица. Чаще всего речь идет о скрытой рекламе.