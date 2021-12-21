 

Глава ВОЗ заявил о доказательствах инфицирования «омикроном» привитых

21.12.2021, 5:58, Новости дня
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Существуют подтверждения версии о том, что «омикрон» распространяется быстрее других штаммов и инфицирует привитых, а также выздоровевших, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта», и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», – цитирует Гебрейесуса РИА «Новости».

Он добавил, что число смертей от коронавируса в 2021 году превысило 3,3 млн человек. Это больше, чем число умерших от ВИЧ, малярии и туберкулеза в 2020 году.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».



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