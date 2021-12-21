 

Авиакомпания Brussels Airlines отменила половину рейсов из-за забастовки

21.12.2021, 5:58, Новости дня
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Бельгийский перевозчик Brussels Airlines вынужденно отменил половину рейсов 20 декабря из-за забастовки персонала, сотрудники недовольны условиями работы.

«57 рейсов из 116, запланированных на понедельник, были отменены», – цитирует официального представителя авиакомпании Ким Данин местное издание LeSoir, передает РИА «Новости».

По ее словам, об отмене рейсов было известно заранее, поэтому пассажиров предупредили. Им предложили альтернативные маршруты, либо предложили вернуть деньги.

По информации LeSoir, работники недовольны тяжелыми условиями работы, в частности, графиком. Забастовка объявлена на 24 часа.  

Во вторник состоятся переговоры между руководством компании и делегацией профсоюза с целью урегулирования ситуации.

Ранее сообщалось, что немецкая авиакомпания Lufthansa планирует отказаться от приветствия пассажиров словами «дамы и господа», вместо них будут использоваться гендерно-нейтральные фразы. Правило будет распространяться и на дочерние авиакомпании: Eurowings, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines. 



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