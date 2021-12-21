 

Минцифры согласовало проект указа об электронных паспортах

21.12.2021, 5:58, Новости дня
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В Минцифры сняли все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах, на этой неделе документ планируют внести в Кремль, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Сняли все разногласия. … Все урегулировали», – передает его слова РИА «Новости».

Шадаев уточнил, что уже на этой неделе проект указа будет внесен в администрацию президента на рассмотрение.

Глава Минцифры заявлял, что электронные паспорта в РФ до конца следующего года начнут действовать в трех российских регионах. Министр пояснял, что замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого гражданина.

Ранее в МВД рассказывали, что паспорт с электронным носителем информации будет выполнен в виде пластиковой карты, на ней будут данные из бумажного паспорта.



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