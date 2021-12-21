Эксперт Бардин о требовании России гарантий безопасности от США: Никогда не пойдут на такие условия

Дипломат ранее высказался о том, что Соединенным Штатам придется вести с нашей страной переговоры по гарантиям безопасности, хочется им этого или нет. Максим Бардин в беседе с “Дни.ру” констатировал, что Россия начала масштабную информационную кампанию.

По мнению эксперта, предложения по взаимным гарантиям безопасности, озвученные заместителем

Министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, в настоящее время обсуждаются не

только в Европе, США, а также на постсоветском пространстве, но и на других

континентах – в Африке и Южной Америке. Он добавил, что Москва пытается изменить основные парадигмы информационного

поля, в котором до сей поры считалось априори верным и правильном все, что

заявляет Вашингтон и НАТО.

По словам Бардина, развернута широкая кампания по обнулению морального

авторитета политиков США и Евросоюза. “Понятное дело, что на те условия, которые изложены в

документе о гарантиях безопасности, Брюссель и Вашингтон никогда не пойдут”, – считает эксперт.

По его мнению, невозможно в каком-либо документе обозначить запрет на включение в НАТО

Украины. “С точки зрения права, Украина – независимая государство, которое

самостоятельно принимает политические решения. Поэтому третьи страны не имеют

возможности регулировать этот вопрос в собственных соглашениях”, – заявил политолог.

Также Бардин отметил, что, понятно, что этот документ, в случае

его гипотетического принятия, полностью деморализует политику НАТО, объявляет

его Устав несостоятельным. Вместе с тем он напомнил, что западные страны пренебрегли Хельсинской декларацией 1975 года во время распада

СССР и Югославии. Трудновыполнимые пункты были включены в Минские соглашения.

По словам эксперта, сегодня критики утверждают, что Украина не выполняет Минские соглашения. “Так

Киев эти соглашения, которые, кстати, подписывались при участии Франции и

Германии, изначально не собирался выполнять. О чем думали Париж и Берлин, когда

курировали Минский формат?”, – задал вопрос политолог.

Бардин отметил, что США и НАТО сейчас в замешательстве. По его словам, они не понимают, что отвечать на

предложения России. “Им нужно совершить ответный красивый ход,

чтобы не утратить свой политический авторитет. Но такой ход в настоящее время

не вырисовывается”, – считает эксперт.

Кроме того, он заявил, что за прошедшие 30 лет отсутствие геополитической

конкуренции привело к определенной интеллектуальной деградации западный

аналитиков и политологов. “Посмотрите на их современное креативное мастерство?

Кроме тезисов о том, что надо ввести санкции за то, что Россия ведет

агрессивную политику, они ничего существенного придумать не могут. Это несерьезно”, – заключил политолог.