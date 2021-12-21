Покупки на AliExpress ежемесячно делают 35 млн россиян

Оказывается, платформа для электронной торговли AliExpress весьма популярна среди россиян. По данным статистики, ее страницы посещает в среднем 35 млн уникальных пользователей из РФ.

Однако поведение россиян в этом глобальном интернет-магазине не совсем обычно. Аналитики, например, не могут пояснить, почему именно по четвергам в десять утра совершается больше всего покупок из России.

Самый популярный запрос последних месяцев – Xiaomi. Россияне вообще чаще всего покупают на AliExpress смартфоны, а такую громоздкую электронику, как телевизоры, крайне редко. Также большим спросом пользуются женские платья, светодиодные ленты и серьги. Почему именно такой набор товаров в ТОП-списке, также непонятно.