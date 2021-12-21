 

За год россияне потратили на мобильные игры 73 млрд рублей

21.12.2021, 5:40, Новости дня
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Как сообщают компетентные источники, в этом году россияне уже потратили в мобильных играх более 73 миллиардов рублей. За то же самое время глобальные расходы в данном сегменте составили около 90 млрд американских долларов.

До конца года общие затраты жителей РФ в мобильных играх должна составить 73,8 млрд рублей. Прошлогодний результат составил 67,1 млрд руб. Тогда эксперты зафиксировали рост показателя по сравнению с 2019 годом на 39%.

В целом, игровой рынок РФ должен принести в 2021 году 165,6 млрд рублей выручки. Как видим, мобильный сегмент рынка обеспечивает почти половину доходов разработчиком и продавцов геймерского контента. Самый большой всплеск активности наблюдался в первом квартале текущего года.



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