США больше не демократическое государство, и оно на пороге гражданской войны

После президентства Дональда Трампа Америка из полноценного демократического государства превратилась в так называемую анократию — то есть страну, застрявшую между демократией и авторитаризмом, передаёт CNN со ссылкой на свежие данные, собранные американскими политологами. Как сказала в интервью каналу профессор кафедры международных отношений Калифорнийского университета в Сан-Диего Барбара Уолтер, деградация демократических институтов уже подвела США очень близко к гражданской войне.

Упорное нежелание законотворцев идти на компромисс — ещё одно свидетельство в пользу тревожных выводов нового исследования, посвящённого состоянию американской демократии. Как пишет в редакционной статье газета The Washington Post, данные, собранные исследовательской организацией «Центр за всеобщий мир», показали, что США после президентства Трампа формально стало нельзя относить к демократическим государствам — теперь страна находится где-то между демократией и авторитаризмом.

А с нами на связи, к моему большому удовольствию, — Барбара Уолтер, профессор кафедры международных отношений Школы глобальной политики и стратегии при Калифорнийском университете в Сан-Диего. Барбара, такие данные, честно говоря, пугают — а вы ведь, кроме того, заключили, что США сейчас подошли ближе к гражданской войне, чем хотелось бы верить любому из нас. Насколько же близко?

БАРБАРА УОЛТЕР, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего: Я изучаю гражданские войны по всему миру уже 30 лет, а последние четыре года я являюсь членом специальной рабочей группы ЦРУ, задача которой — установить, где вне США с большой вероятностью может начаться гражданская война, насилие по политическим мотивам или нестабильность.



И нам удалось выяснить, что два самых надёжных признака, позволяющих предсказать, что где-либо высока вероятность насилия — это, во-первых, является ли страна анократией — это такой красивый термин, которым обозначают частично демократические государства, — а во-вторых, появились ли в ней «этнические предприниматели», которые пытаются воспользоваться разногласиями расового, религиозного или же этнического характера для того, чтобы получить политическую власть. И удивительное в том, что в США сейчас фиксируются оба эти фактора, причём сформировались они удивительно быстро.

Самый примечательный момент здесь в том, что ваше исследование основано не на оценке настроений в обществе, а на количественных показателях, различных маркерах и других научных данных, которые США обычно применяют для оценки состояния демократических институтов и вероятности потрясений в других государствах. Но если бы США, изучая какую-нибудь другую страну, заметили упомянутые вами признаки, то как бы они оценили ситуацию в ней?





БАРБАРА УОЛТЕР: Изучив такую страну, США бы отнесли её к категории «Риск гражданской войны есть» — здесь мы ставим кавычки. Между тем США уже довольно близко подошли к категории «Риск гражданской войны высокий» — а когда какая-нибудь страна в неё попадает, наша рабочая группа вносит её в так называемый список особого внимания, куда вносятся государства, за которыми ЦРУ считает необходимым вести пристальное наблюдение, поскольку считается, что в ближайшие годы они с большой долей вероятности могут погрязнуть в нестабильности и политическом насилии.

Ого! Знаете, мне кажется, что большинство американцев просто по умолчанию считают, искренне верят, что демократия в нашей стране непреложна, что этот строй крепок, надёжен и нерушим. Что бы вы им сказали, чтобы их расшевелить?





БАРБАРА УОЛТЕР: Я бы сказала им, что мы все хотели бы, чтобы в США была крепкая демократия, мы все так видим вещи, но это просто-напросто не соответствует действительности. В демократическом плане в США уже пять лет снижаются самые разные показатели — для оценки демократии применяется множество различных наборов данных, и все они свидетельствуют о том, что Америка переживает спад. Более того, по основному параметру, который использует наша рабочая группа для прогнозирования политически мотивированного насилия — так называемому набору данных «Полития» — США впервые попали в категорию не полностью демократических, а анократических государств, то есть частично демократических стран, которые некоторые ещё называют «гибридными демократиями», а журналист Фарид Закария окрестил «нелиберальными демократиями». Разумеется, считается, что такие страны уступают, к примеру, Швейцарии, Канаде, Дании и Японии. Мы уже не считаемся самой долгоживущей демократией в мире — её не стало в январе 2021 года.

Дата выхода в эфир 20 декабря 2021 года.

