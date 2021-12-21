Санта-Клаусы по всему миру устраивают необычные благотворительные акции к Рождеству

В преддверии Рождества Санта-Клаусы по всему миру проводят благотворительные забеги, ралли и регаты. Такими необычными способами они пытаются привлечь побольше пожертвований, а также подготовить подарки для детей из бедных семей и помочь пострадавшим от стихийных бедствий, передаёт NTD.

Искусственный снег и бодрящая музыка: тысячи Санта-Клаусов устроили благотворительный забег в Мадриде. Деньги пойдут на помощь жителям испанского острова Пальма, где три месяца извергался вулкан Кумбре-Вьеха.

УЧАСТНИК: Того, что мы сделали для острова, пока недостаточно. Люди там страдали несколько месяцев, чего никому не пожелаешь.

А это предрождественская регата в Венеции. Здесь Санты пересели с саней в гондолы. Правда, зрителей собралось немного — на улице прохладно.

Болгарские Санта-Клаусы выбрали транспорт пошумнее: на дорогах Софии — праздничное моторалли, тоже благотворительное. Байкеры-Санты собирают пожертвования для детей медиков.

Венесуэльский рождественский дедушка тоже поменял сани на мотоцикл — правда, за ним едет ещё и машина с подарками. Санта дарит их детям в трущобах Каракаса. Благотворительную акцию организовали местные журналисты, она называется «Одна игрушка — одна хорошая новость». За четыре года подарки получили более 1000 детей из бедных семей.

ГЕКТОР ГОНСАЛЕС, исполнитель роли Санта-Клауса: Я наряжаюсь Сантой уже 43 года и не раз видел печальные ситуации, когда ребёнок не получил даже маленького подарка. Очень важно, чтобы люди собирали средства и дарили подарки! Помогайте детям, ведь они — наше будущее.

Добрый Санта поздравляет не только детей. В этом зоопарке в Перу подарки раздают всем питомцам. Жирафы получили зелёные ветки, траву и бананы. Львам досталось мясо, а верблюдам — колючки.

СЕЛИЯ ДИАС, ветеринар: Все угощения и для плотоядных, и для травоядных — такие, какие им нравятся. И всё оформлено в рождественской тематике.

Католики празднуют Рождество 25 декабря. Его отмечают во многих европейских странах, а также в Америке, Австралии, Африке и Азии.

Дата выхода в эфир 20 декабря 2021 года.