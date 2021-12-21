В томском онкодиспансере появилось уникальное оборудование для лечения рака

Томский областной онкологический диспансер получил уникальное оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение», благодаря которому сможет быстро и безопасно лечить опухоли размером от 2 мм, сообщил главврач медучреждения Максим Грищенко.

«Линейный ускоритель сегодня является безальтернативным по скорости и точности лечения, это единственный аппарат подобного класса в Томской области. Основное преимущество этого аппарата заключается в том, что он позволяет воздействовать на опухоли самых малых размеров, начиная уже с 2 мм – либо это опухолевый очаг, либо метастатический очаг. Мы воздействуем целенаправленно на этот небольшой очаг, не повреждая соседние ткани. Безопасность – его главное преимущество», – приводит ТАСС слова Грищенко.

По его словам, ускоритель позволит сократить число сеансов лучевой терапии со 120 до 60, а также практически вдвое увеличить терапевтические возможности радиологического корпуса Томского областного онкологического диспансера, сократить время на ожидание терапии и снизить нагрузку на врачей, работающих в две смены, чтобы помочь пациентам.

Глава департамента здравоохранения Сергей Дмитриев пояснил, что ускоритель был приобретен за 270 млн рублей по национальному проекту «Здравоохранение». Ежегодно около 1 тыс. пациентов из Томска, области и других регионов получают лечение в радиологическом корпусе Томского областного онкологического диспансера. В 2019 году лучевую терапию прошли 917 пациентов, в 2020 – 759, в текущем году – 1 114 пациентов.

Борьба против онкологических заболеваний является одной из приоритетных задач в Томской области. По данным областной администрации, в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в регионе к 2024 году планируется сократить смертность от новообразований с 218,1 случая на 100 тысяч человек до 205 случаев. Выявление рака на ранней стадии должно вырасти с 57,2% до 63%.