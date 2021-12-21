В Приамурье мужчина убил гостя из-за ревности

Жителя поселка Магдагачи в Приамурье задержали по подозрению в убийстве 40-летнего мужчины, которого тот, как полагает следствие, зарезал из ревности к сожительнице, сообщила пресс-служба СУ СК по Амурской области.

«12 декабря 2021 года возле дома по улице Ленина в поселке Магдагачи обнаружено тело 40-летнего мужчины с признаками криминальной смерти», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний местный житель без определенного места жительства.

«Задержанный рассказал, что примерно в середине ноября пустил в занимаемую им квартиру потерпевшего переночевать. Гость, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к его сожительнице, что разозлило подозреваемого. Он взял нож и лишил потерпевшего жизни. После этого замотал тело в занавеску и через некоторое время вывез его на санках к заброшенному зданию неподалеку», – добавили в СК.

Задержанный подтвердил свои показания на месте происшествия и показал, где спрятан нож. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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