 

В Приамурье мужчина убил гостя из-за ревности

21.12.2021, 5:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жителя поселка Магдагачи в Приамурье задержали по подозрению в убийстве 40-летнего мужчины, которого тот, как полагает следствие, зарезал из ревности к сожительнице, сообщила пресс-служба СУ СК по Амурской области.

«12 декабря 2021 года возле дома по улице Ленина в поселке Магдагачи обнаружено тело 40-летнего мужчины с признаками криминальной смерти», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний местный житель без определенного места жительства.

«Задержанный рассказал, что примерно в середине ноября пустил в занимаемую им квартиру потерпевшего переночевать. Гость, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к его сожительнице, что разозлило подозреваемого. Он взял нож и лишил потерпевшего жизни. После этого замотал тело в занавеску и через некоторое время вывез его на санках к заброшенному зданию неподалеку», – добавили в СК.

Задержанный подтвердил свои показания на месте происшествия и показал, где спрятан нож. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее в квартире в Москве были обнаружены тела двух женщин. По предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой конфликт. Мужчина забил насмерть свою жену и ее мать, после чего скрылся с места преступления.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / США призвали военных Мьянмы освободить задержанных политиков

17.05 / Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Петербурге на время проведения ЧЕ-2020

11.05 / Жена главы миграционной службы, известная как девушка с собачкой из Уханя, показала мать – ровесницу своего мужа

25.11 / Ford представила в США пикап Ford Ranger нового поколения

28.08 / США обещали передать контроль на аэропортом Кабула «афганскому народу»

26.06 / В Сиднее ввели локдаун впервые с начала пандемии

07.06 / Кабмин введет упрощенный вариант въезда в страну для трудовых мигрантов

22.10 / Киев предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта

30.09 / В Общественной Палате не поддерживают предложение отменить накопительную часть пенсии

30.06 / В Харькове во время движения загорелась маршрутка с пассажирами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика