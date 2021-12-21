Представлен смартфон iQOO Neo 5 SE

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21.12.2021, 4:54, Новости дня
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Презентация нового смартфона iQOO Neo 5 SE состоялась, сообщают источники. Однако большая часть информации об аппарате еще накануне мероприятия попала в сеть.

Так, стало известно об использовании процессора Snapdragon 870. Еще инсайдеры до официального анонса сообщили, что частота кадров на дисплее нового мобильного гаджета составит 144 Гц. С тыльной стороны производитель устанавливает тройную камеры, в которой главный датчик обеспечивает съемку с разрешением 50 Мп.

Объем оперативной памяти в смартфоне составляет 8 Гб. Разработчик предусмотрел возможность использования быстрой зарядки мощностью 55 Вт. А базовая цена устройства составит 315 американских долларов.



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