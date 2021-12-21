Мнение: О долгожданном «подарке» россиянам от Путина… Как скоро?

Говорят, нынешний российский президент Владимир #Путин не любит жёстких решений и резких движений, памятуя о травматичном детском опыте. Тогда он, встретив на лестничной клетке своего дома обычную серую крысу, начал её гонять и загнал в угол. А та, вместо того, чтобы покорно трястись в ожидании своей участи, взяла да и бросилась на голову будущему президенту сверхдержавы. И уже тому пришлось спасаться бегством…

Что ж, в жизни тоже бывают ситуации, когда в углу не отсидеться. И придётся принимать неизбежное, навязанное извне. Впрочем, вынужденно приняв такое тяжёлое, но «единственно верное» решение, Владимир Путин обрадует многих россиян. Хотя некоторых и огорчит.

Как скоро?

Да, быть может, уже по недоброй традиции, под самый Новый год.

Или чуть позже.

Но главный вероятный сценарий уже расписан по эпизодам и шагам. С кремлёвской стороны его «по простоте душевной» озвучил полезный идиот эксперт, политолог Сергей Марков.

«Все чувствуют, что в ближайшее время что то произойдет. Но что конкретно? А вот что. Конечно, поверить в это трудно. Я сам с трудом верю. Но вот сценарий, к которому сейчас некоторые люди готовятся.

1. Проходит крупная провокация на Донбассе или вокруг него.

2. После этого ВСУ начинают крупную операцию на Донбассе.

3. После этого российская группировка наносит удар по ВСУ.

4. После этого корпуса ДНР и ЛНР выходят на границы Донецкой и Луганской областей.

5. После этого Россия признаёт ДНР и ЛНР. По варианту Абхазии или по варианту Крыма.

6. После этого начинается санкционный шторм против России.

Всё это будет рассматриваться парадоксально как победа каждой из сторон.

Западной стороне этот сценарий будет выгоден, потому что позволит значительно консолидировать и ужесточить антироссийский характер украинской государственности. А также позволит значительно усилить и систематизировать антироссийский характер всех институтов в ЕС. Военный ущерб ВСУ может легко быть компенсирован. Зато существенные потери ВСУ позволят значительно усилить негативный имидж России как реального главного врага всех офицеров и солдат ВСУ. В будущем это будет иметь очень важное значение.

Для России эти действия будут веским подтверждением того ультиматума-предложения, с которым выступила #Россия с требованием к Западу предоставить России реальные гарантии безопасности. Это также продемонстрирует жёсткую волю руководства России к действию. И восстановит посткрымский консенсус. И позволит создать большую основу для экономического развития Донбасса.»

Нельзя сказать, что первые шесть пунктов отличаются оригинальностью и новизной: об этом сейчас не говорит только ленивый. Последующие наскоки на Запад – тоже не от большого ума. Хотя есть люди, в картине мира которых Запад только и хочет, что поработить Россию, захватив её ресурсы, а людей обратив в рабов. Зачем это тем, кто и так покупает российское сырьё в необходимых объёмах «за фантики», Бог весть

Но Сергей Марков невольно выдал победные умонастроения изрядной части российской элиты, для которой #КрымНаш – не фатальная ошибка, а символ яркого успеха и возрождения сверхдержавы. Который не грех и повторить ради сохранения своей власти. Причём оную можно укреплять, независимо от полученного результата. Будь то «новая победа» или «осажденная крепость», неважно. При любом раскладе можно упрочивать трон. И это станет насоящим новогодним подарком определённой, причём немалой, части россиян.

Как думаете, при таких настроениях и раскладах верховный главнокомандующий и главный стратег рискнёт?

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