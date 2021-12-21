Экономист: Безусловный базовый доход смогут перечислять на спецдепозиты для малоимущих

Специальные банковские вклады для малоимущих могут стать этапом для введения в РФ безусловного базового дохода (ББД), считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

«Лица, получающие безусловный базовый доход, будут иметь статус малоимущих и для них будут открываться подобные вклады. Не исключено, что и базовый доход будет зачисляться на эти счета», – рассказал он «Известиям».

Ранее в введении соответствующего вида депозита сообщил заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин. По его словам, это будет «вариант специального банковского вклада, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей».

Ранее о подобных вкладах говорила и зампред ЦБ Ольга Полякова: «Если говорить о категории граждан малообеспеченных, мы предлагаем выработать механизм создания специального банковского вклада для людей с невысокими доходами, такой вклад может быть у человека один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции». Для определения категории граждан с невысокими доходами предложено использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством.

Подобные вклады, как сообщает Интерфакс, существуют во Франции и Бельгии. Там созданы регулируемые депозиты (regulated-deposit accounts). В отличие от обычных сберегательных счетов, процентные ставки по ним устанавливаются нормативно, как правило, они выше рыночных, и банки не могут их самостоятельно менять. Выплачиваемые проценты по таким вкладам частично или полностью освобождены от налогов. При этом один человек может открыть только один регулируемый депозит.

Ранее экономист назвал условия для введения в РФ безусловного базового дохода.