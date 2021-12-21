В МЧС выступили за обязательное страхование от пожаров в России

Страхование от пожаров в РФ должно стать обязательным, сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

«Оно должно быть обязательным. По такому пути идут многие страны мира, в странах с развитой экономикой страховка — это главный стимулятор решения вопросов, в том числе, и безопасности», – передает его слова ТАСС.

Чуприян добавил, что при введении страхования в случае небольшого количества недостатков по линии пожарной безопасности или их отсутствии отчисления в страховой фонд будут ниже. «И наоборот, если вы продемонстрировали, что у вас масса нарушений, тогда и платите больше, потому что вы не просто рискуете сами, но вы и ближнего можете погубить из-за этого. Логично? Абсолютно логично», – сказал врио главы ведомства.

По мнению Чуприяна, российскому обществу еще только предстоит созреть для этого.

Ранее в МЧС отметили, что в РФ отмечается рост числа пожаров и происшествий с газом в жилых домах.