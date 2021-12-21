Мнение: Афганская война глазами советника Наджибуллы
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Генерал-лейтенант ВС СССР Анатолий Шаповалов о работе военным советником президента Афганистана Наджибуллы и войне в Афганистане. Это вторая часть интервью генерала, первая выходила аж 3 месяца назад https://colonelcassad.livejournal.com/7043826.html
"Ну что, афганцы, хорошо стало без Наджибуллы?"
Но конечно, тут стоит помнить, что Наджибулла был фактически предан Горбачевым и Ельциным, которые отрезали ему поддержку, без которой правительство Афганистана постепенно додавили при помощи США.
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Источник: Colonel Cassad
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