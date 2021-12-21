 

Мнение: А кто откажется…

21.12.2021, 4:10, Разное
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Чипизация во время проведения вакцинации от коронавируса, скорее всего, не станет массовым явлением. Но это должно проводиться исключительно на добровольной основе. Такого мнения придерживается член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Что такое «добровольность» в понимании российского режима, мы уже хорошо видим по процессу вакцинации. Добровольность — это когда армия квартал за кварталом зачищает территорию от непривитых, как высказался забайкальский губернатор. Так что к слову «добровольность» в наших условиях следует относиться как минимум настороженно.

Пока чипы — это, конечно, экзотика. Но то, что технология QR-кодов будет развиваться, сомнений нет. На первом этапе их заменят цифровые паспорта, ну а затем — как знать. Исключительно с целью создания удобств для населения и строго добровольно могут предписать воткнуть себе под кожу метку. А нечипированным запретят всё. Исключительно для их же блага.

Источник: Эль Мюрид



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