 

ВОЗ уточнила сроки инспекции производства «Спутника V» в России

21.12.2021, 3:38, Новости дня
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ВОЗ сможет провести инспекцию на месте производства «Спутника V» в феврале 2022 года, сообщил директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар.

«По нашему плану на сегодня, с учетом того, что мы получим всю информацию и к концу декабря будет представлена необходимая информация, мы сможем провести локальную инспекцию на производстве «Спутник V» в феврале», – цитирует Гаспара РИА «Новости».

Он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обещал направить данные по качеству и производству вакцины к концу декабря. Второй пакет должен быть отправлен к концу января 2022 года.

До этого в ВОЗ сообщали, что инспекция экспертов в Россию для оценки «Спутник V» пройдет не ранее января 2022 года.

Ранее в европейском регуляторе указывали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе.



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