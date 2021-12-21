В РФ предложили создать Международную ассоциацию деловых медиа

Фонд развития медиа коммуникаций и информационного общества, издательская группа «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей») и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) подписали соглашение о взаимодействии для создании глобальной ассоциации деловых СМИ – Global Business Media Association.

Ожидается, что уже к началу 2022 года Global Business Media Association обретет юридический статус. В настоящее время оргкомитет Ассоциации находится в переговорах с потенциальными участниками партнерства, в числе которых деловые СМИ, вузы, научные экспертные центры, специализирующиеся на изучении различных отраслей экономики и исследовании разнообразных сфер жизнедеятельности человека в глобальном мире, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы считаем, что глобальная мировая аудитория, независимо от доходов, и на каком бы языке она ни говорила, заслуживает иметь равный доступ к знаниям, касающимся будущего планеты и понимания трендов развития различных сфер знаний и отраслей, связанных с жизнедеятельностью человека и устойчивым развитием всех континентов; к широкому кругу мнений мировых лидеров и мыслителей. Разрабатывая этот проект, мы преследовали цель консолидировать международный опыт, так называемые национальные «best practices», и способствовать в рамках совместных ресурсов решению глобальных задач, ответов на вызовы, с которыми сталкивается человечество», – объяснил замысел проекта председатель попечительского совета Фонда развития медиакоммуникаций и информационного общества Иван Еремин.

Он также выразил убежденность, что поддержка инициативы со стороны такого крупнейшего и авторитетного вуза как Институт МГИМО обеспечит многоязыковой доступ к контенту глобальной профессиональной аудитории, а накопленный опыт и международные контакты позволят выстроить качественную экспертную среду, которая будет так полезна деловым СМИ и их читателям по всему миру.

«Global Business Media Association нацелена стать экосистемой ведущих СМИ шести континентов, позволяющей поставлять глобальной аудитории социально значимые информационные продукты, экспертные комментарии и анализ по целому ряду глобальных вопросов.