В США сообщили о первой смерти от омикрон-штамма коронавируса

Первая смерть от нового штамма коронавируса «омикрон» зафиксирована в США, сообщил телеканал ABC.

По данным СМИ, скончался мужчина в возрасте около 50 лет из округа Харрис в штате Техас. Сообщается, что он не вакцинировался и испытывал проблемы со здоровьем, передает ТАСС.

Напомним, почти три четверти случаев заражения коронавирусом в США приходятся на штамм «омикрон», следует из данных федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Президент США Джо Байден выступит во вторник с обращением к нации, чтобы рассказать о борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса.

Напомним, Белый дом сообщил, что в условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда.