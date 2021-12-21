 

В США сообщили о первой смерти от омикрон-штамма коронавируса

21.12.2021, 3:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первая смерть от нового штамма коронавируса «омикрон» зафиксирована в США, сообщил телеканал ABC.

По данным СМИ, скончался мужчина в возрасте около 50 лет из округа Харрис в штате Техас. Сообщается, что он не вакцинировался и испытывал проблемы со здоровьем, передает ТАСС.

Напомним, почти три четверти случаев заражения коронавирусом в США приходятся на штамм «омикрон», следует из данных федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Президент США Джо Байден выступит во вторник с обращением к нации, чтобы рассказать о борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса.

Напомним, Белый дом сообщил, что в условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных справок о вакцинации задержали в Москве

06.03 / Причин переводить Киев в “красную” зону карантина пока нет – Ляшко

30.01 / Украинец Прима выиграл “золото” чемпионата Европы по биатлону

30.06 / Германия вывела войска из Афганистана

29.09 / Искусственный интеллект предлагают использовать для получения энергии из отходов

11.07 / Боррель призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» России

23.08 / Коронавирусом в мире заразились 23,2 млн человек

10.12 / Волонтеры в регионах доставят более 80 тыс. подарков для детей врачей

17.11 / Жена Хрусталева возмутилась ситуацией вокруг госпитализации телеведущего

24.08 / Зеленский выразил надежду на окончание боевых действий в Донбассе в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика