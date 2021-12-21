 

Мнение: Национальный календарь

21.12.2021, 3:24, Разное
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Минздрав приказом внес прививку от коронавируса в национальный календарь. Еще один шаг к принудительному вакцинированию сделан.

Принципиальным отличием от всех остальных прививок и вакцин, включенных в календарь, является неизвестный риск при вакцинировании именно от коронавируса. Принятые к обороту “вакцины”, которые не прошли стандартные процедуры проверок по безопасности, не могут считаться безопасными по определению.

Это – ключевая особенность именно этой прививки. И никакие приказы изменить ее не в состоянии.

Источник: Эль Мюрид



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