Мнение: Национальный календарь
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Минздрав приказом внес прививку от коронавируса в национальный календарь. Еще один шаг к принудительному вакцинированию сделан.
Принципиальным отличием от всех остальных прививок и вакцин, включенных в календарь, является неизвестный риск при вакцинировании именно от коронавируса. Принятые к обороту “вакцины”, которые не прошли стандартные процедуры проверок по безопасности, не могут считаться безопасными по определению.
Это – ключевая особенность именно этой прививки. И никакие приказы изменить ее не в состоянии.
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Источник: Эль Мюрид
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