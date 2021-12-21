“Слуга народа” на следующие парламентские выборы пойдет как минимум с половиной монобольшинства – Арахамия

“Половину точно возьмем [в будущую команду]. Нас много критиковали, но с учетом ограниченного временного промежутка на отбор перед прошлыми выборами у нас не все так плохо. Конечно, есть люди, которые попадали в медийные прецеденты. Но есть и ребята, у которых сформировалось государственное мышление, которые за два с половиной года заметно выросли. Это видно во время дискуссий на заседаниях фракции. И мне это нравится”, – сказал он.

По словам Арахамии, у политсилы есть образовательная программа и многие депутаты от “Слуги народа” учатся.

“Мы работаем с Киевским национальным университетом имени Шевченко, у нас многие депутаты учатся. И я тоже, кстати, учусь в Академии госуправления при президенте”, – заявил нардеп.

Контекст:

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, “Слуга народа” получила более 250 мандатов и сформировала монобольшинство. К концу года фракции было 248 нардепов, сейчас – 242.

В интервью LB.ua, вышедшем 8 октября, бывший глава партии “Слуга народа”, первый вице-спикер Рады Александр Корниенко говорил, что за два года – с тех пор, как “Слуга народа” прошла в парламент, – движение, которое было “публично-волонтерским”, осталось “на уровне интернета и таких историй, как “Зе-молодежка”. Шеф-редактор издания Соня Кошкина, которая брала интервью у Корниенко, реагируя на его слова, отметила, что этот факт – “приговор всей партии”.

С момента создания партии ее членами стали до 1 тыс. человек, рассказывал Корниенко в ноябре. Он считает, что, “если более 6 тыс. станут членами партии, это будет нормально”.

Осенью партийное руководство в пропрезидентской партии сменилось – 19 октября Корниенко стал первым вице-спикером Рады, а позже – сложил полномочия главы партии “Слуга народа”. Вместо него партию возглавила нардеп Елена Шуляк, такое решение было принято на съезде партии 15 ноября. Шуляк, как говорил Корниенко, будет заниматься партийным строительством.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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