Россия высылает двух немецких дипломатов

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ, опубликованном 20 декабря.

15 декабря глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что из Германии высылают двух российских дипломатов. Решение она мотивировала приговором, который немецкий суд вынес 56-летнему гражданину РФ Вадиму Соколову (Красикову) по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

“В своем обвинительном заключении генеральный прокурор пришел к выводу, что это преступление было совершено от имени государственных органов Российской Федерации. Суд согласился с этой точкой зрения в сегодняшнем решении. Это убийство от имени государства – как определено сегодня судом – представляет собой серьезное нарушение немецкого законодательства и суверенитета Германии”, – заявила глава Бербок.

В МИД России приговор Соколову считают несправедливым и необъективным, а Хангошвили называют “одним из лидеров террористических бандформирований”.

20 декабря внешнеполитическое ведомство России в связи с высылкой российских дипломатов из ФРГ вызвало посла Германии в Москве.

“Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением правительства ФРГ. […] Было указано, что российская сторона категорически отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению, выдвинутые в рамках указанного вердикта, носящего характер явного политического заказа. Послу ФРГ было сообщено об объявлении персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на недружественное решение правительства ФРГ, а также акцентировано, что российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем”, – говорится в заявлении МИД.

Контекст:

23 августа 2019 года киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Преступника задержали немецкие полицейские. Журналисты выяснили, что настоящая фамилия задержанного – Красиков и он связан со спецподразделением ФСБ.

В июне 2020 года власти Германии выдвинули ему обвинение в убийстве и незаконном владении оружием. Он принял заказ на убийство Хангошвили от ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации, говорилось в заявлении прокуратуры ФРГ.

Президент РФ Владимир Путин утверждал, что Хангошвили – “кровавый боевик”, якобы причастный к взрывам в московском метро.

В октябре 2020 года в Берлине начался суд над Красиковым, ему зачитали текст обвинения в совершении убийства Хангошвили.

В марте 2021 года Украина передала Германии улики по делу об убийстве Хангошвили, обнаруженные во время спецоперации в Харькове.

15 декабря Красиков был признан виновным в этом убийстве и приговорен к пожизненному заключению.

Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным “Немецкой волны”, он имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Во время Второй чеченской войны командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—