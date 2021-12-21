 

Ректора самарского вуза задержали по делу о мошенничестве

21.12.2021, 2:55, Новости дня
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Ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) задержали по делу о покушении на мошенничество с ущербом вузу в 1,4 млн рублей, информирует пресс-служба СУСК РФ по региону.

«Судом по ходатайству следователя обвиняемая отстранена от исполнения обязанностей на период следствия, в настоящее время она задержана в порядке статьи 91 УПК России», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Самарский государственный экономический университет является одним из ведущих профильных вузов Поволжья, в нем обучаются около 10 тыс. человек. Его ректором, согласно данным на официальном сайте университета, является Светлана Ашмарина.

Напомним, что в августе ректора и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям СГЭУ заподозрили в мошенничестве. По версии следствия, ущерб вузу составил 1,4 млн рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».



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