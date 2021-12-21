Депутат: Идея ЦБ о вкладах для малоимущих и базовый безусловный доход взаимосвязаны

«Введение планки в 100 тысяч и идея безусловного дохода малоимущих отчасти взаимосвязаны, но только отчасти», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Ранее Центробанк предложил открывать специальные счета для малоимущих, на которые будет осуществляться гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке или инфляции.

«Этот вопрос еще требует дискуссии. Речь идет о малых вкладах. Поскольку, как правило, эти вклады принадлежат малоимущим гражданам, важно, чтобы они были защищены от инфляции. В этом смысл этой идеи», – пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Говоря о связи таких счетов с идеей введения безусловного базового дохода, он заявил, что «тема справедливого дохода шла, идет и будет идти параллельно, независимо от этой темы».

Как сообщил «Интерфакс», в понедельник Центробанк предложил создать специальные счета для малоимущих. На них планируется начислять доход, привязанный либо к ключевой ставке регулятора, либо к инфляции. При этом размер такого вклада планируется ограничить суммой в 100 тысяч рублей.

Специальные банковские вклады для малоимущих могут стать этапом для введения в РФ безусловного базового дохода (ББД), считает доцент РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко. «Лица, получающие безусловный базовый доход, будут иметь статус малоимущих и для них будут открываться подобные вклады. Не исключено, что и базовый доход будет зачисляться на эти счета», – рассказал он «Известиям».

Ранее Аксаков уже озвучил свое понимание справедливого базового дохода. «Базовый доход должен быть привязан к научно обоснованному стандарту потребления. Я не считаю, что безусловный базовый доход должен быть раздачей денег всем подряд, это неэффективное расходование средств», – говорил он изданию «ФинВерсия».