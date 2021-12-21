Партия Порошенко обвинила Зеленского в «президентской неполноценности»

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обвинила президента Владимира Зеленского в «политической паранойе» и преследовании оппозиции после того, как их лидеру объявили о подозрении в госизмене.

«Для оглашения политически мотивированного фейкового подозрения Петру Порошенко Зеленский сознательно выбрал момент заграничной командировки лидера оппозиции… Вместо того, чтобы укреплять оборону страны, Зеленский усиливает преследование оппозиционной партии, которая становится самой популярной политической силой страны. Это комплекс его собственной президентской неполноценности и типичное нападение политической паранойи, которую у ничтожества Зеленского провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике», – говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте политсилы.

В партии считают, что Зеленский «ищет любые шоу-бизнес трюки для спасения остатков своей прежней популярности», используя преследование оппозиции и Порошенко, как способ отвлечь внимание от своих провалов и предлагая людям очередное шоу «подозрений и арестов».

В политсиле отметили, что почти три года прокуроры и следователи расследуют «десятки незаконных уголовных производств против пятого президента по многочисленным прямым требованиям Владимира Зеленского». «Всем уже давно понятно – действия правоохранительных органов не имеют ничего общего с правом. Это политический заказ Зеленского, маниакально одержимого идеей расправы над своим главным оппонентом», – говорится в сообщении.

Ранее Порошенко объявили о подозрении в государственной измене. Кроме того, на Украине заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса.

Порошенко в пятницу вечером отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.

Государственное бюро расследований Украины публиковало видео, на котором Порошенко пытаются лично вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса.