Стало известно о состоянии спасенного на шахте «Листвяжная» горноспасателя

Состояние спасенного из шахты «Листвяжная» в Кузбассе горноспасателя Александра Заковряшина удовлетворительное, он продолжает лечение в больнице, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

«Сейчас он все еще в больнице в относительно удовлетворительном состоянии, мы постоянно наблюдаем за ходом его лечения, и в настоящее время жизни Александра Заковряшина ничего не угрожает», – передает его слова ТАСС.

Ранее Чуприян рассказал, что диспетчеры шахты «Листвяжная» не предоставили горноспасателям информацию с датчиков геолокации шахтеров.

Напомним, трагедия в «Листвяжной» произошла 25 ноября, когда под землей взорвался метан. Тогда в шахте находились 285 человек. Позже погибли пять горноспасателей, которые отправились на поиски горняков. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

Горноспасателя Заковряшина обнаружили утром 26 ноября. Мужчина самостоятельно выбрался из-под завалов и подал сигнал о помощи.