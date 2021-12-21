Мнение: Пустыня реальности.

Посмотрел продолжение "Матрицы". Это было очень плохо.

Если первый фильм, который изначально планировался просто как фантастический боевик, стал своеобразной вехой в кино, выходя в период нарастания постмодернистских тенденций, то последний наглядно иллюстрирует тезис – "то что имеет начало, имеет и конец". На смену постановке философских вопросов о том, что есть человек и что есть реальность, пришло просто многократное пережевывание того, что уже было и техническая деконструкция тех же смыслов, которые авторы сами же когда-то и заложили.

Прикрываясь нелепым самостебом, пробиванием 4-й стены, паразитированием на фанатских теориях и спорах с ними, бесконечным самоцитированием, бывший брат Вачовски, выкатил бесформенное нечто, которое пытается имитировать "Матрицу", чтобы на громком названии и ностальгии заманить зрителей в кинотеатр и окупить его производство. Более того, фильм как бы сам, прямо в лоб заявляет, что фильм снимают только потому, что студия этого захотела. Разумеется, в свете подобных подходов воспринимать серьезно происходящее решительно невозможно. Как будто школьник написал фанфик по любимой вселенной, а потом пришел Родитель №1 и посыпал сверху повесточкой.

В результате имеем:

1. Летающую Тринити, потому что она сильная и независимая женщина, которая возвысилась над мужиками. А летает она потому что потому. В мире радужной Матрицы возможно все.

2. Главный злодей – манерный пидор, в прямом и переносном смысле этого слова.

3. Агент Смит – тоже чуть менее манерный пидор, в прямом и переносном смысле этого слова. Про старого забудьте. Хьюго Уивинг избежал соучастия в этом зашкваре.

4. Морфеус – манерная компьютерная программа из фанатских теорий о том, что Морфиус программа. Насчет гендера надо изучать лор (нет).

5. Финальный босс-вертолет, как в самых примитивных компьютерных играх.

6. Меровинген-бомж, осуждающий подобные сиквелы.

7. Дружелюбные машины, которым можно дать пятюню.

8. Бессмысленные разговоры о модальности и бинарности/небинарности.

И так далее и тому подобное. Накал кринжа на экранный метр оказался просто зашкаливающим, достигая апогея ближе к финалу, где захватив "Матрицу", главные "герои" собираются начать с украшения неба радугами, как им советует поверженный манерный злодей.

Стилистически, фильм полностью проигрывает оригиналу. Можно даже сказать, что у него нет своего стиля и лица.

Экшн, которым когда-то славилась "Матрица" также полностью безыдейный, демонстрирующий лишь ухудшенные пересъемки того, что уже было, либо нечто по мотивам, в разы хуже того, что предлагали предшествующие фильмы, которые с точки зрения технологичности эффектов и постановки более чем смотрибельны даже сейчас.

С музыкой полный пролет – ни одной запоминающейся мелодии или трека. Если с прошлых "Матриц" можно было забирать музыку целыми альбомами, то навряд ли, от этой останется хоть что-то в памяти.

Принято ругать 2-й и 3-й фильм трилогии, потому что они хуже первого фильма. Но на фоне этого, они можно сказать близки к гениальности. Все познается в сравнении. В итоге, постмодерн+повесточка+постметаирония самого автора/авторки/авторши (? Сука!), привели к тому, что созданную Вачовски вселенную "Матрицы" весь 4-й фильм показательно насилуют. Можно было бы сказать, что разрушают, но это было бы слишком громко сказано. Труп старой трилогии показательно откопали, отымели и выложили на стриминговые сервисы и большой метр. Это автор – он/она так видит. Беспомощность автора хорошо иллюстрирует творческий прием, когда прямо по ходу фильма вставляют фрагменты из предыдущих 3-х, чтобы зритель как бы понял – вот видишь, дурачок, это отсылка вот к этой сцене. А это – вот к этой. Чтобы ты вспомнил, если забыл. Это помимо того, что большая часть фильма набита такими же покадрово переснятыми сценами, только уже без вставок из предыдущих фильмов. Будем считать, что это для "самых умных зрителей".

В итоге, это кино прочно займет лидерские позиции среди таких безусловных "шедевров" как – "Терминатор: Темные судьбы", "Чужой: Завет", "Хищник. Ремейк", "Звездные войны. Трилогия от Диснея" и тому подобных фильмов, которые отметились паразитированием на некогда прорывных для своих жанров картинах. Пожалуй, только продолжение "Безумного Макса" избежало попадания в сей позорный список убогих сиквелов, старичок Миллер, в отличие от Вачовски, свои яйца держит при себе. И вот знаете, пожалуй только трилогия "Звездных войн" от Диснея вызвала больше фейспалмов чем это, хотя вот честно, ближе к концу просмотра несколько раз возникало ощущение из цикла "Блядь, что это, вы серьезно?!"

Можно конечно сказать, ты не понимаешь, это у тебя раньше трава была зеленее, а новое время требует "Новой Матрицы", для молодых и прогрессивных. Но на деле, фильм то снимался как раз не для "молодых и прогрессивных", так как автор постоянно спорит с теми, кому когда-то понравилась старая "Матрица" и кто пару десятилетий строил различие теории. Отсюда и постоянное самоцитирование с нелепыми попытками дать трактовку событиям предыдущих фильмов через призму современных идеологических тенденций. При этом, человек не видевший старые "Матрицы", вообще рискует не понять подавляющую часть этих "отсылок" и "пасхалок", так что фильм вообще не самостоятелен без предыдущих частей.

Постмодернистская деконструкция логичным образом привела к тому, что он некогда причудливой вымышленной вселенной осталась пустыня новой реальности, где нет ни смысла, ни причудливой красоты вымышленных миров, ни оригинального стиля, ни передовой технологичности. Желание студии заработать денег понятно, но платить за пустоту совершенно не за чем.

В итоге, спустя чуть более 20 лет после выхода прорывной "Матрицы", которая выделялась своим прорывным визуалом и заложенными в ней идеями (которые авторы сами не смогли до конца докрутить), новая "Матрица" является полностью вторичной, бессмысленной и вряд ли станет для кого-то образцом для подражания и ориентиром. В этом отношении, весь этот путь наглядно финализируют творческую деградацию Вачовски. Старая "Матрица" закончилась на 3-м фильме. Новая "Матрица" – это акт творческой некрофилии с боссом-вертолетом в качестве финала.

А настоящая "Матрица" вот.

Как говорил Морфеус – сейчас этот мир существует лишь в виде нейроактивной симуляции.

—