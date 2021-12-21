Политтехнолог Петров вернулся в эфир государственного канала “Рада”

На это вечером 20 декабря обратило внимание издание “Детектор медиа”.

Петрова 17 декабря, после скандала с его высказываниями в адрес экс-канцлера Германии Ангелы Меркель отстранили от эфиров. На канале тогда запустили ролик с его извинениями. Блогер Сергей Иванов, который пришел на канал вместе с Петровым, заявил тогда, что прекратит работу на “Раде” вместе с “другом”.

20 декабря Петров принял участие в программе, которую ведет Иванов. Политтехнолог комментировал ряд вопросов, в частности, ситуацию с количеством угля на украинских складах.

“Я подчеркиваю, что мы готовы общаться со всеми политическими силами. Мой следующий гость – Владимир Петров, политтехнолог”, – сказал Иванов.

Иванов и Петров в эфире канала “Рада” вечером 20 декабря. Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Контекст:

Команда президента Украины Владимира Зеленского заинтересована в создании медиахолдинга, в который вошли бы государственные телеканалы “Дом” и “Рада”, а также частный “24 канал”, писал “Телеграф”. Целью появления такого медиаресурса является усиление информационного сопровождения деятельности монобольшинства в Верховной Раде – фракции “Слуга народа”, сообщало издание.

3 декабря первый вице-спикер парламента Александр Корниенко опроверг слухи о создании медиахолдинга президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что власть “научной фантастикой не занимается”.

15 декабря спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил об обновлении телеканала “Рада”. “С сегодняшнего дня он начинает вещание в формате HD. В скором времени зрители увидят не только качественную картинку, но и новые студии, обновленную площадку для брифингов и пресс-конференций”, – говорится в сообщении.

СМИ стало известно, что на реформированной “Раде” будут работать бывшие ведущие телеканалов “112 Украина”, ZIK, Live, а также блогер Иванов и Петров.

Последнего отстранили после предложения “набить купола” Меркель.

“Если мы уже говорим о свинье – не могу не упомянуть Ангелу Меркель. Оказывается, именно Ангела Меркель заблокировала поставки в Украину оружия натовского. […] Я сейчас обращаюсь к владельцам тату-салона, которые пытались татуировать свинью и которым это не дали сделать. Парни, я думаю, что никто из украинцев не будет против, если вы поймаете Меркель и набьете ей на спине эту церковь с куполами. […] Можете ей на ягодицах набить ее настоящее имя “Ангела Штирлиц”. […] Короче, Ангела, приезжай в Украину, будем бить тебе на плечах погоны подполковника ФСБ”, – сказал он 14 декабря, комментируя информацию СМИ о блокировке Меркель поставок оружия НАТО Украине.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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