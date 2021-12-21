Генпрокуратура потратит 10,5 млн рублей
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…на разработку мобильного приложения, которое упростит подачу обращений об экстремизме.
Генпрокуратура РФ провела тендер на разработку собственной информационной системы и мобильного приложения за 10,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, внимание на тендер обратило издание «Коммерсант».
Согласно документам, наиболее важной функцией новых систем Генпрокуратуры станет взаимодействие жителей с ведомством, а также «увеличение доли мобильного трафика и повышение качества обработки обращений».
Нововведения позволят гражданам оперативно подавать обращения, в частности, об экстремизме или о нарушении прав насовешеннолетних. Подрядчиком назначили юридическое лицо экс-руководителя «Рунетсофта» Анастасии Артемьевой, работу она должна будет выполнить до марта 2022 года.
В мобильном приложении пользователи смогут читать новости и смотреть «истории» с фотографиями и видео. Также в нем откроют «прямую линию» для предпринимателей и доступ к записи на прием в отделения ведомства.
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ООО «Рунетсофт» — петербургский разработчик ПО, который выступал подрядчиком у Минэкономики и ряда региональных органов власти. ИП «Артемова Анастасия Геннадьевна» в ноябре этого года также получило тендер на 46 млн рублей на развитие Единого портала внешнеэкономической информации Минэкономики.
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Источник: Новая газета
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