Генпрокуратура потратит 10,5 млн рублей

…на разработку мобильного приложения, которое упростит подачу обращений об экстремизме.

Генпрокуратура РФ провела тендер на разработку собственной информационной системы и мобильного приложения за 10,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, внимание на тендер обратило издание «Коммерсант».

Согласно документам, наиболее важной функцией новых систем Генпрокуратуры станет взаимодействие жителей с ведомством, а также «увеличение доли мобильного трафика и повышение качества обработки обращений».

Нововведения позволят гражданам оперативно подавать обращения, в частности, об экстремизме или о нарушении прав насовешеннолетних. Подрядчиком назначили юридическое лицо экс-руководителя «Рунетсофта» Анастасии Артемьевой, работу она должна будет выполнить до марта 2022 года.

В мобильном приложении пользователи смогут читать новости и смотреть «истории» с фотографиями и видео. Также в нем откроют «прямую линию» для предпринимателей и доступ к записи на прием в отделения ведомства.

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