 

Стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов

21.12.2021, 2:05, Новости дня
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Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли более чем на 7%, превысили 1700 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила почти 1710 долларов. Максимальные темпы роста цены демонстрировали в начале торгов: максимум достигал почти 1740 долларов. Однако затем темпы снизились, фьючерсы торговались в диапазоне 1600-1700 долларов, в среднем росли примерно на 3-4%. К закрытию сессии цены вновь начали расти, поседений фьючерс торговался по 1723,4 доллара, что на 7,7% выше расчетной цены пятницы (примерно 1600 долларов).

Стоимость растет на фоне снижения Газпромом бронирования мощностей газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу. Компания на пятницу выкупала 27 миллионов кубометров, на субботу – 5,2 млн, на воскресенье – 4,2 млн, а на понедельник – 3,8 млн из доступных 89,1 млн кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре Газпром бронировал 31,4 млн кубометров, передает РИА «Новости».

20 декабря Газпром не забронировал мощности для транзита газа по газопроводу «Ямал-Европа» на вторник, однако может сделать это во время ночной сессии. Допмощности, выставленные для бронирования «Оператором ГТС Украины» (на границе с Россией, через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка») также остались невыкупленными.

Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, сейчас же, аналогичный показатель вырос на треть и чуть превысил 1285 долларов. Средняя цена на споте в ноябре дошла почти до 950 долларов, а сейчас аналогичный показатель приблизился к рекордной отметке в 1185 долларов. По итогам прошлой недели цены на ICE Futures и EEX (на спот) закрепились на уровне выше 1400 долларов за тыс. кубометров.

Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу опускалась ниже 1500 долларов за тысячу кубометров, показывая минус 11% к закрытию предыдущего дня, следует из данных лондонской биржи ICE.



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