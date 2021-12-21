 

НАСА заявило о намерении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года

21.12.2021, 2:05, Новости дня
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) приложит все возможные усилия, чтобы Международная космическая станция (МКС) продолжила работать минимум до 2030 года, сообщил руководитель американской программы МКС Джоэл Монтальбано.

«Наша цель заключается в том, чтобы продолжить использование МКС. <…> Сейчас станция работает на полную катушку, и мы [НАСА], включая меня лично, а также наши партнеры, сделаем все возможное, чтобы она проработала до 2030 года», – цитирует ТАСС Монтальбано.

Он отметил, что каждый из международных партнеров НАСА должен согласовать «со своим правительством» решение о дальнейшей судьбе космической станции.

Ранее сообщалось, что программа перекрестных полетов к МКС российских космонавтов на американских кораблях SpaceX и американских – на российских «Союзах» может стартовать осенью 2022 года. 



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