 

В РФ ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев

21.12.2021, 2:05, Новости дня
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В РФ трудовым мигрантам с 29 декабря будут выдавать патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук.

Соответствующий приказ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, информирует ТАСС.

«Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации. Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года», – отмечается в документе.

Карта будет иметь размер 8,5 на 5,3 сантиметра, на лицевой стороне разместят фотографию, серию и номер патента, фамилию, имя и отчество ее владельца. Также там будут отражены дата рождения, гражданство, серия и номер документа, удостоверяющего личность, профессия и ИНН. На другой стороне – наименование субъекта России, на территории которого его владелец работает, кем и когда выдан документ.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что мигранты из стран СНГ, желающие приехать в Россию, еще в своей стране должны готовиться к работе в России.



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