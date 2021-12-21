 

Владельцы дома, в котором живут помощница Зеленского Левченко и Гогилашвили, получили паспорта РФ в Крыму после его оккупации – СМИ

21.12.2021, 1:42, Новости дня
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Об этом, ссылаясь на данные российских реестров, 20 декабря сообщил в Facebook главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов. 

16 декабря вышло сразу два расследования о семьях начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова и помощницы Зеленского – журналисты “Слідства.Інфо” и Bihus.info сообщили, что Буданов проживает в частном доме под Киевом вместе с Гогилашвили и Левченко. Журналисты также обратили внимание, что этот дом принадлежит жене Вячеслава Стрелковского, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров. Сам Буданов говорил, что дружит с Гогилашвили и тот предложил “определенное время пожить у него”, пока в квартире главы военной разведки Украины делают ремонт. Об этом же заявил и сам Гогилашвили.

Он пишет, что Стрелковские получили паспорта Крыму уже после его оккупации – 7 июля 2015 года. Выдали паспорта им в Симферополе, зарегистрированы оба в Ялте. 

Издание Naspravdi.Today тоже опубликовало скриншоты из российских баз данных, подтверждающих наличие у Стрелковских паспортов РФ. СМИ обращает внимание, что по украинским документам, Стрелковские находятся в разводе, а по российским – брак не расторгнут. 

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов после выхода расследования, в котором говорилось, что его семья живет в одном доме с семьей Левченко и Гогилашвили, говорил, что знает, кто такой Стрелковский. По данным Буданова, дома арендует Левченко. 

“Мне известна эта особа. Публично я, честно говоря, не очень помню, в чем его обвиняли. Но это лицо связывали с незаконным оборотом наличных денег. “Обнал”, – говорил Буданов в комментарии Bihus.info. 

“Получается, человек, которого начальник ГУР МО считает “обнальщиком” и который сдает в аренду дом близким к президенту людям, может быть тесно связан с Россией? – прокомментировал Бутусов. – Надеюсь, Стрелковские сочтут возможным пояснить, какие у них контакты в РФ. И имеют ли эти контакты какое-то влияние на власть в Украине и на “обнал”, о котором сказал Буданов. Мне кажется, это важно знать и ОП и ГУР МО – не много ли людей с вероятным гражданством России вокруг наиболее доверенных лиц президента? И связи между ними – это случайность или не случайность? А вдруг в доме, где живут секретоносители, какая-нибудь прослушка окажется случайно? И не получится ли так, случайно, что мы сами финансируем войну против себя, потому что кто-то во власти крышует теневой финансовый рынок?” 

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6888006984572872

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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