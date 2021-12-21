 

Украинцы потратили 134 млн грн в рамках программы “єПідтримка” – Шмыгаль

21.12.2021, 1:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Почти 5 млн украинцев открыли счета в банках за это время, 4 млн украинцев уже зарегистрировались на получение этих денег. За вчера и сегодня 134 млн грн уже потрачено украинцами в тех отраслях, которые пострадали от коронавируса. Это кинотеатры, книги. Программа двигается вперед”, – заявил он. 

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что окажет поддержку бизнесу в условиях пандемии. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.

Деньги украинцы будут получать на специальную платежную карту, которую формирует приложение “Дія” – бета-тестирование услуги стартовало 13 декабря. 

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики. В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. Первые получатели массово покупали книги.

В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К утру 20 декабря в стране сделали более 27 млн прививок от коронавируса, обе дозы получили 12,98 млн человек.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Зеленского во время рабочей поездки в Черкасскую область сопровождал кандидат в нардепы от “Слуги народа”

08.01 / Байден выбрал советника по России

16.05 / Hill – Байден отменил указы Трампа о защите памятников и о создании сада американских героев

23.05 / CNN – австралийцы надеются, что зима положит конец нашествию мышей

05.12 / Общество: Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

31.07 / ВВП Евросоюза рухнул до рекордных значений

06.11 / Захарова дала оценку диалогу с США по стратегической стабильности

08.09 / Трамп счел Обаму и Байдена заслуживающими 50 лет тюрьмы «за измену»

10.10 / В решении финансовой дилеммы ЕС дело за Меркель и фон дер Ляйен

05.12 / Лавров заявил, что нормандский формат создан для того, чтобы “заставлять” Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика