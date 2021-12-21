«СССР» на тройку

Ретроформа сборной РФ не помогла.

Матч второго этапа Еврохоккейтура сезона 2021/22 «Кубок Первого канала» между сборными командами РФ и Финляндии. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Выйти на матч в белой ретроформе с надписью «СССР» во всю грудь еще не значит играть, как Фирсов и Старшинов, что нынешние «продолжатели великих традиций» и продемонстрировали в последний день Кубка Первого канала. Финны не были настроены сделать хозяевам приятное и поддержать праздничное настроение, которое на протяжении пяти дней усиленно поддерживал Первый канал на Кубке его имени. Да и с чего гостям было его поддерживать, если они имели возможность выиграть генеральную репетицию перед Олимпиадой-2022 в Пекине?

Российским организаторам по первоначальному замыслу в первую очередь хотелось сделать шоу. Порадовать, так сказать, народ. Напомнить о былых временах, когда клюшки были деревянными, грудь лучше любого снаряжения защищала надпись из четырех букв, а такие сборные, как Финляндия, за соперников не считались. Ретроформу пошили в двух вариантах — в красном сборная СССР выиграла свою первую Олимпиаду-1956, в белом два олимпийских турнира — 1964 и 1968.

Это был перебор, даже с учетом юбилея — 75-летия со старта первого чемпионата СССР по канадскому, как его в декабре 1946-го называли, хоккею. В ретроформе на любом турнире играется, как правило, один матч, а больше и не надо. И сейчас хватило бы нежданно-негаданной вывески первого матча с Канадой. Отдали дань уважения советским первопроходцам, порадовали публику, пробудили ностальгические чувства — дальше давайте сами, во всем своем по форме и содержанию.

А тут под сакраментальное «а че, прикольно!» погнали «ретруху» от начала и до конца.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Затея с формой, похоже, была давняя, и скорее всего, еще до частичной опалы первого вице-президента Федерации хоккея РФ Романа Ротенберга. От его же прожектов остался и «красномашинный» фон, на котором красовались нынешние чудо-богатыри и весь новоиспеченный тренерский штаб. Шесть лет назад, в преддверии домашнего чемпионата мира-2016, бренд «Красная машина» в полном объеме дебютировал как раз на декабрьском нашем международном турнире. В честь чего наша ледовая дружина тогда впервые заняла четвертое, то есть последнее место. С символами надо быть осторожнее, за перебор можно и пинок из прошлого получить, что последующие годы с одним многострадальным олимпийским титулом-2018 и доказали более чем наглядно.

Нынче в Москве до последнего дня было как по писаному —невзрачная по именам российская сборная с новым тренерским штабом прошла Канаду, Швецию и Чехию победным маршем, что дало повод сначала робко, а потом во весь голос хвалить Алексея Жамнова и компанию, а заодно и всю затею с ретроформой, на которой наряду с аббревиатурой «СССР» нашлось место и российскому гербу, и рекламе букмекерской компании. То, что это вещи несовместимые и неуместные, авторам идеи в голову не пришло.

Перед последним матчем все вдруг вспомнили, что сборная Канады выступает на турнире вне плана и вне зачета, Финляндия отстает от хозяев всего на одно очко, соответственно, получается полноценный финал. И первое место, о котором уже протрубили фанфары, может от РФ уплыть. Оно бы и уплыло еще в основное время, если бы на последних минутах хозяевам не подсобили судьи — чех Мартин Франо сначала отменил гол защитника Вячеслава Войнова, а после долгих просмотров эпизода все-таки засчитал взятие ворот. Такие подарки ничего, кроме стыда, не вызывают и бывают наказуемы.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В овертайме, проводившемся в традиционном формате 3 на 3, помощник Алексея Жамнова Сергей Федоров решил повторить трюк, удававшийся ему в ЦСКА. Голкипер Иван Сафонов дважды уступал место в воротах полевому игроку, и финская мастеровитая троица в конце концов пресекла авантюру удачным перехватом. Войнов срубил уходящего в прорыв к пустым воротам Сакари Маннинена, а в этом случае гол засчитывается.

Первый канал незамедлительно убрал картинку, обидевшись на смазанный финал.

Совсем не к этому готовили народ со среды, не оправдали «наследники» ожиданий, не помогли магические четыре буквы.

Как раз по ходу турнира из-за океана поступали ковид-сведения, все больше приближающие замену плана «А» с участием хоккеистов Национальной хоккейной лиги в Играх-2022 на план «В». То есть в Москве с очень большой долей вероятности мы видели именно те составы, которые и будут бороться за медали в Пекине. Сборная РФ тоже будет бороться.

Только хорошо бы, чтобы не так, как в последнем декабрьском матче — в победной ретроформе, которую она не заслужила.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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