 

Белый дом разъяснил рекомендацию Госдепа отказаться от поездок на Украину

21.12.2021, 1:20, Новости дня
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Рекомендация Госдепартамента гражданам США воздержаться от поездок на Украину была сделана с целью «предоставить дополнительные сведения» к уже имеющимся тезисам, сообщила представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

«Из-за COVID–19 рекомендация в отношении отказа от поездок на Украину действовала раньше, и она остается, госдепартамент обновил ее с упоминанием наращивания российских военных сил на границе с Украиной лишь с тем чтобы дать дополнительную информацию», – цитирует РИА «Новости» Псаки.

Официальный представитель администрации президента США подчеркнула, что «обновленная рекомендация – это свидетельство «прозрачности» и «попытка дать уже имеющуюся информацию напрямую».

Однако на вопрос представителей СМИ, появилась ли у Вашингтона новые свидетельства об эскалации ситуации на границе с Украиной, она не ответила.

Ранее Госдепартамент США рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за пандемии COVID-19, а также из-за якобы «возросших угроз со стороны России».



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