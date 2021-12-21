В МЧС заявили об отсутствии данных с датчиков «Листвяжной»

Диспетчеры шахты «Листвяжная» не предоставили горноспасателям информацию с датчиков геолокации шахтеров, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

«Сейчас местонахождение шахтеров отслеживается автоматически чуть ли не ежесекундно, информация поступает диспетчеру шахты. Но когда мы прибыли на «Листвяжную» и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтеров, их не оказалось», – сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей рабочих.

Напомним, трагедия в «Листвяжной» произошла 25 ноября, когда под землей взорвался метан. Тогда в шахте находились 285 человек. Позже погибли пять горноспасателей, которые отправились на поиски горняков. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

Президента холдинга «СДС» и основного собственника шахты Михаила Федяева арестовали до 14 февраля. Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок также взяты под стражу. Задержаны сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин, проводившие ранее проверку в шахте.