 

В ГУР Минобороны Украины назвали количество офицеров и генералов России в ОРДЛО

21.12.2021, 0:58, Новости дня
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Он добавил, что кадровые военные РФ занимают командные должности в 1-м и 2-м армейских корпусах (АК) российских оккупационных войск в ОРДЛО. По словам Скибицкого, российские генералы и офицеры по возвращении из Украины заняли ключевые позиции в ВС РФ.

“Если говорить о генералах, то после боевых действий на территории Украины… тот же генерал [Сергей] Кузовлев, формировавший 2-й армейский корпус, по возвращении в Россию стал командующим 20-й, а затем 8-й армии. После этого был назначен заместителем командующего Южным военным округом [ВС РФ]”, – сказал представитель ГУР.

Скибицкий отметил, что в октябре-ноябре 2021 года произошла ротация высшего руководящего состава 2-го АК.

“Сейчас есть новый командующий корпусом, который также прибыл из России. Сменились командиры отдельных бригад. И этот процесс проходит постоянно”, – подчеркнул Скибицкий.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ГУР Минобороны Украины, находящиеся в ОРДЛО 1-й и 2-й АК российских оккупационных войск сформированы на базе батальонно-тактических групп ВС РФ. Они зашли в Украину в августе и сентябре 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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