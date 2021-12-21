 

2022-й может стать годом прекращения пандемии COVID-19 – ВОЗ

21.12.2021, 0:58, Новости дня
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Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ надеются, что COVID-19 “станет относительно легким” и его можно будет “легко предотвратить и лечить”, отметил эксперт организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, если удастся свести передачу вируса к минимуму, то “мы сможем положить конец пандемии”.

В то же время он заявил, что Китай, где в конце 2019 года впервые был обнаружен коронавирус SARS-CoV-2, должен предоставить данные и информацию, связанные с его происхождением, чтобы помочь в дальнейшем реагировании.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего, по данным ВОЗ, по состоянию на 20 декабря во всем мире было зарегистрировано 273,9 млн подтвержденных случаев COVID-19. За все время эпидемии в Украине заболело 3 610 687 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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