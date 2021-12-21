С какой обувью сочетать такие модные вязаные платья этой зимой: советы стилистов

Вязаное платье – один из лучших нарядов для осеннего и зимнего сезона. Оно не только красивое, но еще очень уютное, удобное и универсальное. Трикотажное платье сочетается со многими вещами, поэтому не составит труда вписать его в гардероб. Сегодня вязаное платье особенно востребовано, при этом модель можно выбрать на любой вкус – макси-свитер, мини, миди, до середины икры, длинное.

Вязаные платья хорошо сидят практически на всех фигурах. Еще одна хорошая новость – они отлично сочетаются с обувью: туфлями, ботинками, ботильонами, которые сейчас в тренде. Для более торжественных случаев их можно носить с обувью на каблуках, для повседневного расслабленного образа сочетать с кроссовками. С какой обувью сочетать вязаные платья этой зимой, советуют стилисты.

Длинное платье с сапогами на высоком каблуке

Одна из самых любимых формул большинства модниц – это вязаное платье с сапогами на каблуках. Чтобы добавить изящества, можно выбрать платье и обувь в одинаковых оттенках.

Джемпер длиной макси с ботинками на плоской подошве

Шик не должен противоречить комфорту. Стилисты советуют выбирать классические высокие ботинки на плоской подошве в стиле верховой езды и сочетать их с трикотажным платьем или макси-джемпером.

Платье макси и сапоги с анималистичным принтом

Элегантное вязаное платье по щиколотку дает великолепный контраст с сапогами с животным принтом – коровы или зебры.

Мини-платье с сапогами-ботфортами

Короткое трикотажное платье с высоким воротником и сапоги выше колена – это безупречное сочетание. Платье может быть в мягких тонах, гладкой вязки.

Превосходно будет смотреться модель с мягким рисунком.

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Не менее эффектно выглядит платье с рельефным рисунком в более темных тонах, например угольно-серое.

Совет от стилистов: вязаное платье длиной мини должно открывать лишь несколько сантиметров бедра над ботфортами.

Трикотажное платье миди с спортивными ботинками

Чтобы найти модную альтернативу, можно сочетать платье или макси-свитер с ботинками на грубой спортивной подошве. Образ мгновенно заиграет по-новому.

Вязаное платье макси с ботинками на шнуровке

Красивое длинное вязаное платье длиной миди, слегка прилегающее к талии и расклешенное книзу, великолепно комбинируется с кожаными ботинками на шнуровке нейтрального цвета в викторианском или рабочем стиле.

Макси-свитер оверсайз с кроссовками

Никуда не деться от вечной спортивной обуви. В любом цвете и любой эстетике кроссовки или кеды идеально сочетаются с одним из самых востребованных платьев сезона.